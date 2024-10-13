Андреас Пистиолис: «Скорее потеряю палец, чем выйду на игру без Курбанова»
Андреас Пистиолис отметил важную роль Никиты Курбанова в ЦСКА.
«Курбанов – очень важный игрок. Огромное удовольствие для тренера – иметь такого опытного баскетболиста в ростере.
Я скорее потеряю палец, чем выйду на игру без Курбанова. То же самое я говорил про Антонова, поэтому в опасном положении у меня сейчас два пальца», – пошутил главный тренер ЦСКА.
Форвард армейцев Никита Курбанов стал первым игроком в истории Лиги ВТБ, который достиг отметки в 400 проведенных матчей.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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