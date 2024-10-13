Андреас Пистиолис: «Скорее потеряю палец, чем выйду на игру без Курбанова»

Андреас Пистиолис отметил важную роль Никиты Курбанова в ЦСКА.

«Курбанов – очень важный игрок. Огромное удовольствие для тренера – иметь такого опытного баскетболиста в ростере.

Я скорее потеряю палец, чем выйду на игру без Курбанова. То же самое я говорил про Антонова , поэтому в опасном положении у меня сейчас два пальца», – пошутил главный тренер ЦСКА .

Форвард армейцев Никита Курбанов стал первым игроком в истории Лиги ВТБ, который достиг отметки в 400 проведенных матчей.