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Энтони Эдвардс: «Кайри Ирвинг – величайший разыгрывающий защитник»

Энтони Эдвардс поделился впечатлениями от дуэли с Кайри Ирвингом.

«Это было тяжело. Знаете, Кайри, на мой взгляд, величайший разыгрывающий защитник. Так что всякий раз, когда у него начинает идти игра, его трудно остановить.

Он знает, что он мой любимый разыгрывающий защитник всех времен. Так что игра против него – это всегда битва. Например, в прошлом сезоне в плей-офф между нами была настоящая битва. Мне нравится играть против него. Нравится, когда мы остаемся один на один. Мне нравится это соперничество», – сказал атакующий защитник «Миннесоты» после победы в рождественском матче над «Далласом» (105:99).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
logoМиннесота
logoДаллас
logoКайри Ирвинг
logoЭнтони Эдвардс
logoНБА
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