«Мемфис» проявляет интерес к Дориану Финни-Смиту
Дориан Финни-Смит попал в сферу интересов «Гризлис».
«Мемфис» может заполучить форварда «Бруклина», отдав взамен Джона Кончара, который интересен нью-йоркской команде.
31-летний Финни-Смит набирает 10,8 очка и 4,3 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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