«Мемфис» проявляет интерес к Дориану Финни-Смиту

Дориан Финни-Смит попал в сферу интересов «Гризлис».

«Мемфис » может заполучить форварда «Бруклина », отдав взамен Джона Кончара, который интересен нью-йоркской команде.

31-летний Финни-Смит набирает 10,8 очка и 4,3 подбора в среднем за игру.