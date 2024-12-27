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«Мемфис» проявляет интерес к Дориану Финни-Смиту

Дориан Финни-Смит попал в сферу интересов «Гризлис».

«Мемфис» может заполучить форварда «Бруклина», отдав взамен Джона Кончара, который интересен нью-йоркской команде.

31-летний Финни-Смит набирает 10,8 очка и 4,3 подбора в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
logoНБА
logoМемфис
возможные переходы
logoДжон Кончар
logoБруклин
logoДориан Финни-Смит
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