Брук Лопес атаковал Быка Бенни перед матчем в Чикаго

Брук Лопес поконфликтовал с Быком Бенни.

Центровой «Милуоки » продолжил дело своего брата Робина Лопеса , известного драками с маскотами. Перед игрой с «Буллз» игрок «Бакс» атаковал одного из наиболее известных талисманов лиги – Быка Бенни.

Гости проиграли по итогам матча (111:116). Брук Лопес набрал 22 очка и 7 подборов.