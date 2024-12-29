Брук Лопес атаковал Быка Бенни перед матчем в Чикаго
Брук Лопес поконфликтовал с Быком Бенни.
Центровой «Милуоки» продолжил дело своего брата Робина Лопеса, известного драками с маскотами. Перед игрой с «Буллз» игрок «Бакс» атаковал одного из наиболее известных талисманов лиги – Быка Бенни.
Гости проиграли по итогам матча (111:116). Брук Лопес набрал 22 очка и 7 подборов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милуоки»
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