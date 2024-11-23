Брук Лопес почесал голову Беннедикту Матурину во время штрафного броска
Брук Лопес пошутил над Беннедиктом Матурином.
Центровой «Милуоки» почесал голову защитнику «Индианы», когда тот готовился отсекать Лопеса от кольца во время борьбы за подбор после штрафного броска.
Забавный эпизод случился за 9:37 до конца третьей четверти матча.
Встреча закончилась победой «Бакс» со счетом 129:117.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Баскетбол | AANBA
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