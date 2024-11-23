Брук Лопес почесал голову Беннедикту Матурину во время штрафного броска

Брук Лопес пошутил над Беннедиктом Матурином.

Центровой «Милуоки » почесал голову защитнику «Индианы», когда тот готовился отсекать Лопеса от кольца во время борьбы за подбор после штрафного броска.

Забавный эпизод случился за 9:37 до конца третьей четверти матча.

Встреча закончилась победой «Бакс» со счетом 129:117.