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Участие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в рождественском матче с «Уорриорз» под вопросом

Стал известен статус Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса перед игрой с «Уорриорз».

Участие звездных форвардов «Лейкерс» в запланированной на среду встрече находится под вопросом.

Джеймс в последнее время выступает на фоне проблем со стопой.

Дэвис в недавней встрече с «Сакраменто» усугубил повреждение плеча, которое впервые получил 15 декабря в игре с «Мемфисом». В обоих случаях он возвращался на площадку и доигрывал до конца. 

В понедельник оба участвовали в матче с «Пистонс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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logoГолден Стэйт
logoЭнтони Дэвис
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
травмы
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