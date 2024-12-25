Участие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в рождественском матче с «Уорриорз» под вопросом

Стал известен статус Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса перед игрой с «Уорриорз».

Участие звездных форвардов «Лейкерс» в запланированной на среду встрече находится под вопросом.

Джеймс в последнее время выступает на фоне проблем со стопой.

Дэвис в недавней встрече с «Сакраменто» усугубил повреждение плеча, которое впервые получил 15 декабря в игре с «Мемфисом». В обоих случаях он возвращался на площадку и доигрывал до конца.

В понедельник оба участвовали в матче с «Пистонс».