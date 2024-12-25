Участие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в рождественском матче с «Уорриорз» под вопросом
Стал известен статус Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса перед игрой с «Уорриорз».
Участие звездных форвардов «Лейкерс» в запланированной на среду встрече находится под вопросом.
Джеймс в последнее время выступает на фоне проблем со стопой.
Дэвис в недавней встрече с «Сакраменто» усугубил повреждение плеча, которое впервые получил 15 декабря в игре с «Мемфисом». В обоих случаях он возвращался на площадку и доигрывал до конца.
В понедельник оба участвовали в матче с «Пистонс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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