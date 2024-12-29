Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Лаврион», «Панатинаикос» примет «Кардицас»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Олимпиакос» проведет домашнюю встречу с «Лаврионом ». «Панатинаикос » примет «Кардицас». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 11-0, Олимпиакос – 10-1, АЕК – 7-5, , Кардицас – 6-5, ПАОК – 6-5, Промитеас – 6-6Перистери – 5-6, Паниониос – 5-7, Лаврион – 4-7, Арис – 4-8, Марусси – 3-9, Колоссос – 2-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.