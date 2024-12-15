Чемпионат Греции. «Панионис» примет «Олимпиакос», «Лаврион» – «Панатинаикос»
Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
«Панионис» ожидает встреча с «Олимпиакосом». «Лаврион» сыграет на домашней площадке с идущим без поражений «Панатинаикосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 9-0, Олимпиакос – 8-1, Промитеас – 6-4, Кардицас – 6-4, АЕК – 5-5, Паниониос – 4-5, Лаврион – 4-5, ПАОК – 4-5, Арис – 4-6, Перистери – 4-6, Марусси – 2-8, Колоссос – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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