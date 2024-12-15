Чемпионат Греции. «Панионис» примет «Олимпиакос», «Лаврион» – «Панатинаикос»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Панионис» ожидает встреча с «Олимпиакосом ». «Лаврион» сыграет на домашней площадке с идущим без поражений «Панатинаикосом ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 9-0, Олимпиакос – 8-1, Промитеас – 6-4, Кардицас – 6-4, АЕК – 5-5, Паниониос – 4-5, Лаврион – 4-5, ПАОК – 4-5, Арис – 4-6, Перистери – 4-6, Марусси – 2-8, Колоссос – 1-8. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.