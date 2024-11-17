Чемпионат Греции. «Колоссос» примет «Панатинаикос», ПАОК встретится с «Олимпиакосом»
Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
«Колоссос» примет «Панатинаикос». ПАОК встретится с «Олимпиакосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 6-0, Олимпиакос – 5-1, Промитеас – 4-3, Паниониос – 4-3, ПАОК – 3-3, Арис – 3-4, Перистери – 3-4, АЕК – 3-4, Кардицас – 3-4, Марусси – 2-4, Лаврион – 2-4, Колоссос – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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