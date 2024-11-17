Чемпионат Греции. «Колоссос» примет «Панатинаикос», ПАОК встретится с «Олимпиакосом»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Колоссос» примет «Панатинаикос». ПАОК встретится с «Олимпиакосом ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 6-0, Олимпиакос – 5-1, Промитеас – 4-3, Паниониос – 4-3, ПАОК – 3-3, Арис – 3-4, Перистери – 3-4, АЕК – 3-4, Кардицас – 3-4, Марусси – 2-4, Лаврион – 2-4, Колоссос – 1-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.