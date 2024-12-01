Чемпионат Греции. 23 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Перистери», «Панатинаикос» расправился с «Марусси»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

23 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Перистери», «Панатинаикос» расправился с «Марусси». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 8-0, Олимпиакос – 7-1, Промитеас – 5-3, АЕК – 4-4, Паниониос – 4-4, Кардицас – 4-4, Арис – 4-4, ПАОК – 3-5, Перистери – 3-5, Лаврион – 3-5, Марусси – 2-6, Колоссос – 1-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.