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Чемпионат Греции. 23 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Перистери», «Панатинаикос» расправился с «Марусси»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

23 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Перистери», «Панатинаикос» расправился с «Марусси».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 8-0, Олимпиакос – 7-1, Промитеас – 5-3, АЕК – 4-4, Паниониос – 4-4, Кардицас – 4-4, Арис – 4-4, ПАОК – 3-5, Перистери – 3-5, Лаврион – 3-5, Марусси – 2-6,  Колоссос – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.      

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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logoПАОК
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logoОлимпиакос
logoчемпионат Греции
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