Генменеджеру «Кингз» Монте Макнэру не грозит увольнение

Монте Макнэр останется на посту генерального менеджера «Сакраменто».

По информации The Athletic, Макнэр защищен от увольнения и получает полную поддержку со стороны владельца клуба Вивека Ранадиве.

С тех пор, как Макнэр был назначен на должность в 2020 году, «Кингз» лишь один раз участвовали в плей-офф.

Вчера клуб отправил в отставку главного тренера Майка Брауна . Браун пришел в клуб перед сезоном-22/23 и вывел «Сакраменто » в плей-офф впервые с 2006 года, получив награду «Тренер года». Этим летом он подписал новое соглашение (30 млн на 3 года).