Генменеджеру «Кингз» Монте Макнэру не грозит увольнение
Монте Макнэр останется на посту генерального менеджера «Сакраменто».
По информации The Athletic, Макнэр защищен от увольнения и получает полную поддержку со стороны владельца клуба Вивека Ранадиве.
С тех пор, как Макнэр был назначен на должность в 2020 году, «Кингз» лишь один раз участвовали в плей-офф.
Вчера клуб отправил в отставку главного тренера Майка Брауна. Браун пришел в клуб перед сезоном-22/23 и вывел «Сакраменто» в плей-офф впервые с 2006 года, получив награду «Тренер года». Этим летом он подписал новое соглашение (30 млн на 3 года).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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