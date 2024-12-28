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Генменеджеру «Кингз» Монте Макнэру не грозит увольнение

Монте Макнэр останется на посту генерального менеджера «Сакраменто».

По информации The Athletic, Макнэр защищен от увольнения и получает полную поддержку со стороны владельца клуба Вивека Ранадиве.

С тех пор, как Макнэр был назначен на должность в 2020 году, «Кингз» лишь один раз участвовали в плей-офф.

Вчера клуб отправил в отставку главного тренера Майка Брауна. Браун пришел в клуб перед сезоном-22/23 и вывел «Сакраменто» в плей-офф впервые с 2006 года, получив награду «Тренер года». Этим летом он подписал новое соглашение (30 млн на 3 года).  

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoСакраменто
logoНБА
Вивек Ранадиве
Монте Макнэр
logoМайк Браун
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