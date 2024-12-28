Дэвид Олдридж: «Не могу понять, почему «Кингз» уволили первого тренера, который выиграл все важное за последние два десятилетия»
Дэвид Олдридж отреагировал на увольнение Майка Брауна из «Сакраменто».
«Пытаюсь и не могу понять, как и почему «Кингз» только что уволили первого тренера, который выиграл все важное за последние два десятилетия или около того. Тренера, с которым они только что продлили контракт на три года и 25,5 миллиона долларов», – написал известный журналист в соцсети X.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем