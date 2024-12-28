Дэвид Олдридж: «Не могу понять, почему «Кингз» уволили первого тренера, который выиграл все важное за последние два десятилетия»

Дэвид Олдридж отреагировал на увольнение Майка Брауна из «Сакраменто».

«Пытаюсь и не могу понять, как и почему «Кингз» только что уволили первого тренера, который выиграл все важное за последние два десятилетия или около того. Тренера, с которым они только что продлили контракт на три года и 25,5 миллиона долларов», – написал известный журналист в соцсети X.