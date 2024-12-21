Дэмиан Лиллард пропустил матч с «Кливлендом» из-за травмы. «Бакс» ожидают, что разыгрывающий скоро будет готов вернуться

Дэмиан Лиллард выпал из состава «Бакс» из-за травмы.

Звездный разыгрывающий «Милуоки » пропустил матч с «Кливлендом » (101:124) в пятницу из-за повреждения икроножной мышцы.

По словам главного тренера «Бакс» Дока Риверса, в команде ожидают, что Лиллард скоро будет готов вернуться в строй.

Дэмиан играл во вторник в финале Кубка НБА.