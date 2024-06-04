«Самара» и Александр Гудумак продлили контракт по схеме 1+1

Александр Гудумак продолжит выступать за «Самару».

Самарский клуб объявил о продлении контракта с форвардом (30 лет, 203 см) по схеме 1+1.

Гудумак присоединился к «Самаре» летом прошлого года. Он стал капитаном команды.

Форвард принял участие в 44 матчах Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 8,5 очка, 3,2 подбора и 1,7 передачи.

«Хотелось бы поблагодарить Камо Сергеевича Погосяна и Дражена Анзуловича за оказанное доверие и возможность продолжить играть за «Самару». Очень рад остаться в прекрасном городе с отличной баскетбольной культурой. Приложу максимум усилий для того, чтобы порадовать наших болельщиков яркими победами», – заявил .