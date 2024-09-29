Александр Гудумак и Насир Брукс могут закончить восстановление к матчу «Самары» с «Енисеем» 6 октября

«Самара» начала сезон Единой лиги ВТБ с двух поражений.

Форвард Александр Гудумак и центровой Насир Брукс продолжают реабилитацию после травм. Оба игрока могут вернуться в состав к домашней встрече с «Енисеем» 6 октября.

Гудумак был лучшим по результативности среди российских игроков клуба в прошлом сезоне. Форвард набирал 8,5 очка и 3,2 подбора за 19,5 минуты в среднем.

Баскетболисты пропустят еще один выездной матч с МБА-МАИ.