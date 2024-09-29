Александр Гудумак и Насир Брукс могут закончить восстановление к матчу «Самары» с «Енисеем» 6 октября
«Самара» начала сезон Единой лиги ВТБ с двух поражений.
Форвард Александр Гудумак и центровой Насир Брукс продолжают реабилитацию после травм. Оба игрока могут вернуться в состав к домашней встрече с «Енисеем» 6 октября.
Гудумак был лучшим по результативности среди российских игроков клуба в прошлом сезоне. Форвард набирал 8,5 очка и 3,2 подбора за 19,5 минуты в среднем.
Баскетболисты пропустят еще один выездной матч с МБА-МАИ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости