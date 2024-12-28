Александр Гудумак покинул «Самару» и присоединится к одному из российских топ-клубов
Александр Гудумак покинул «Самару».
Тяжелый форвард (31 год, 203 см) продолжит карьеру в одном из российских топ-клубов, сообщает «Перехват».
Гудумак присоединился к «Самаре» летом прошлого года. Став капитаном и одним из лидеров команды, Гудумак помог «Самаре» впервые в истории клуба пробиться в плей-офф Единой лиги ВТБ.
В нынешнем сезоне Гудумак принял участие в 14 матчах Лиги ВТБ, набирая в среднем 10,5 очка, 4,8 подбора и 1,6 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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