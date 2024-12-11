Александр Гудумак выбыл до конца декабря из-за травмы голеностопа

Александр Гудумак пропустит три недели.

Капитан «Самары» получил травму голеностопа в победном матче против «Локомотива-Кубань» (72:71) и выбыл из строя до конца декабря.

В текущем сезоне тяжелый форвард набирает 10,5 очка, 4,8 подбора, 1,6 передачи и 0,9 блок-шота в среднем за матч. «Самара » идет на седьмом месте в таблице Единой лиги ВТБ с результатом 7-11.

В декабре самарскую команду покинули все четыре легионера.