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Александр Гудумак выбыл до конца декабря из-за травмы голеностопа

Александр Гудумак пропустит три недели.

Капитан «Самары» получил травму голеностопа в победном матче против «Локомотива-Кубань» (72:71) и выбыл из строя до конца декабря.

В текущем сезоне тяжелый форвард набирает 10,5 очка, 4,8 подбора, 1,6 передачи и 0,9 блок-шота в среднем за матч. «Самара» идет на седьмом месте в таблице Единой лиги ВТБ с результатом 7-11.

В декабре самарскую команду покинули все четыре легионера.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСамара
logoЕдиная лига ВТБ
травмы
Александр Гудумак
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