Желько Обрадович о протестах в Сербии: «Молодежь — это будущее этой страны»

Желько Обрадович высказал свою позицию по поводу протестов студентов в Сербии.

«У каждого своя точка зрения на этот счет. Я сказал, что буду бороться за фейр-плей с первого дня здесь и что я не хочу никаких оскорблений в наших матчах, и я повторю это снова. Я прошу болельщиков никого не оскорблять.

Я всегда утверждал, что политика — это последнее, что меня волнует. Я повторю: молодежь — это будущее этой страны и любой страны. Я такой, какой я есть, вот уже почти 65 лет, и у меня есть свои убеждения и принципы, от которых я никогда не откажусь.

Я придерживаюсь того, что сказал раньше. Чего бы я хотел в Новом году, так это увидеть, как люди наконец поверят друг в друга в этом поляризованном обществе, поприветствуют друг друга, поделятся мужеством и проявят больше сочувствия», – сказал главный тренер «Партизана ».

Ранее на этой неделе Обрадович сделал заявление, в котором поддержал студентов.