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  • «И сели мы у него на Дауканто в подвале, оборудованном под бар». Сергей Микулик вспомнил о встрече с Арвидасом Сабонисом после его возвращения в баскетбол
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«И сели мы у него на Дауканто в подвале, оборудованном под бар». Сергей Микулик вспомнил о встрече с Арвидасом Сабонисом после его возвращения в баскетбол

Журналист Сергей Микулик вспомнил о встрече с Арвидасом Сабонисом.

Эпизод произошел после возобновления прославленным центровым карьеры в составе «Жальгириса».

«Когда Сабонис вернулся в «Жальгирис», я не мог не подскочить к его первому домашнему матчу в Евролиге, с «Панатинаикосом».

Они выиграли, Сабас сделал свой дабл-дабл, Желько Обрадович, тренировавший греков, подарил ему за это ящичек вина.

Вот хотел же начать режимить, когда Евролига пойдет! Но ты подъехал, Желько вина подогнал – поехали, отметим дебют ветерана!

И сели мы у него на Дауканто в подвале, оборудованном под бар.

Ты же объявлял, что закончил – когда вдруг решил вернуться?

Вдруг и было. Восемь месяцев не играл – и вроде уже не тянуло, в 38-то. Но как-то привез в Испании детей в школу, а там мальчишки в баскет играли, и мяч ко мне выкатился. Я взял его в руки, и почему-то решил не отдавать, а бросить. До кольца далеко было, но попал. И вдруг подумал – а может, еще сезончик поиграть? На следующий день пошел в зал – и постепенно втянулся.

Сегодня тяжело было?

Да не очень – надо только тренеру будет сказать, чтоб при потерях сразу прессинговать начинали, пока я не спеша в защиту возвращаюсь.

Ноги Арвидаса купались в тазу с холодной водой, и я время от времени подкидывал туда лед из морозилки.

Как ты, хозяин команды, строишь отношения с тренером и игроками?

Нормально – на площадке все равны и все должны выполнять указания тренера. А как меня использовать – ему виднее.

Хорошо, а если ты понимаешь, что он не прав?

Могу об этом сказать после игры, один на один. Спокойно – не на эмоциях.

А если он вспылит?

Зачем – чтобы уволиться?

... Утро подкралось незаметно, и я спросил: сегодня выходной – или как? Сегодня у нас – тренировка по желанию. Привилегия владельца клуба – не ходить на такие. Знаешь, в моем возрасте уже вредно играть каждый день...» – вспомнил Микулик в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Сергея Микулика
logoАрвидас Сабонис
logoЖальгирис
Желимир Обрадович
logoTurkish Airlines EuroLeague
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