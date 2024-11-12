Желько Обрадович прервал тренировку «Партизана» из-за холода на «Белград-арене»

Желько Обрадович был вынужден прервать тренировку «Партизана» по странной причине.

За день до матча 9-го тура Евролиги против «Барселоны» ​​»Партизан » столкнулся с неожиданной проблемой во время запланированной тренировки на «Белград-арене». В зале было очень холодно, что затрудняло игрокам выполнение упражнений.

В результате главному тренеру Желько Обрадовичу пришлось сократить тренировку на час. Лишь несколько игроков остались, чтобы поработать над бросками.

«Давайте не будем преувеличивать. Это была достойная тренировка, учитывая условия», — сказал Обрадович в коридоре арены.