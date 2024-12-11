Кендрик Нанн отстранен Евролигой на одну игру и оштрафован на 5 тысяч евро за неуважение к судьям
Евролига вынесла дисциплинарные решения по итогам 13-го и 14-го раундов.
Защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн отстранен на один матч и оштрафован на 5 тысяч евро за проявленное неуважение в адрес судьи во время встречи с «Партизаном».
Форвард «Реала» Марио Хезоня был оштрафован на 8 тысяч евро за аналогичное поведение.
Главный тренер «Пао» Эргин Атаман оштрафован на 8 тысяч евро за то, что послужил причиной остановки игры. Инцидент произошел во время матча с «Барселоной».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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