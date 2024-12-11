Кендрик Нанн отстранен Евролигой на одну игру и оштрафован на 5 тысяч евро за неуважение к судьям

Евролига вынесла дисциплинарные решения по итогам 13-го и 14-го раундов.

Защитник «Панатинаикоса » Кендрик Нанн отстранен на один матч и оштрафован на 5 тысяч евро за проявленное неуважение в адрес судьи во время встречи с «Партизаном».

Форвард «Реала » Марио Хезоня был оштрафован на 8 тысяч евро за аналогичное поведение.

Главный тренер «Пао» Эргин Атаман оштрафован на 8 тысяч евро за то, что послужил причиной остановки игры. Инцидент произошел во время матча с «Барселоной».