Карлик Джонс о переходе в «Партизан»: «У меня большие ожидания от этой команды»

Карлик Джонс поделился ожиданиями от игры за «Партизан» в новом сезоне.

«У меня большие ожидания от этой команды, я верю в каждого игрока, от первого до пятнадцатого или шестнадцатого. Если мы все будем успешны, то и я добьюсь успеха с остальными, и это сделает нас победителями как команду.

Тренер Обрадович уникален. Он строгий, но также понимающий. Он знает, когда надо надавить на игрока, а когда сменить тон и придать вам уверенности. Он хочет, чтобы вы играли в свою игру, при этом следит за тем, чтобы вы все делали правильно. Это отличный баланс, который помогает мне выкладываться на площадке на все сто.

Я ожидаю, что у «Партизана » в этом сезоне будет большие достижения, не меньше. Но мы должны идти к этому день за днем, продолжать работать. У меня большие ожидания по поводу того, чего мы сможем достичь вместе», – заключил новобранец сербского клуба.