Илона Корстин: «Выход «Самары» в плей‑офф очень логичен, поскольку полностью отражает результаты в сезоне»

Илона Корстин отметила, что выход «Самары» в плей‑офф Лиги ВТБ очень логичен.

« » обыграла (85:77) в матче за выход в плей‑офф Единой лиги ВТБ.

«Две команды играли свой мини‑финал. Для «Самары» и МБА это был самый важный матч в сезоне. В нем решалось, попадают ли они в топ‑8 или нет. Поздравляю «Самару» с заслуженной победой. Она очень логична, поскольку полностью отражает результаты в сезоне, особенно на втором этапе чемпионата. До этого «Уралмаш», занявший первое место в группе Б, в матче с самарцами пробился в плей‑офф. И это тоже очень логично по их игре и результатам в сезоне. Вот и «Самара», занявшая второе место в группе Б, завоевала через плей‑ин вторую путевку в плей‑офф.

В составе самарцев следует отметить Александра Гудмака, принесшего своей команде 25 очков и 5 подборов. Баскетболист провел лучший матч в карьере. Интересно, что прошлый матч МБА с «Автодором» стал самым результативным в карьере Владислава Трушкина (34 очка). Радует, что российские баскетболисты показывают свою лучшую игру в ключевых матчах за выход в плей‑офф. Кроме того, очень полезно и эффективно у самарцев действовал Хейден Далтон: 18 очков, 8 подборов и эффективность — 28. Если у МБА только два человека набрали более десяти очков, то у «Самары» — четыре.

Также самарцы с более высоким процентом реализовывали 2‑очковые броски и совершали больше быстрых прорывов за счет перехватов и потерь МБА.

Поздравляю «Самару» и ее руководство с выходом в плей‑офф Единой лиги. Путь «Самары» к этому достижению составил всего два сезона. Это, несомненно, успех.

Лига ВТБ впервые проводила плей‑ин, и, считаю, опыт получился успешным. Во всех матчах мы увидели борьбу — у команд было большое желание пробиться в топ‑8», — сказала генеральный директор лиги ВТБ.