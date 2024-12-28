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Джейлен Хорд – MVP 18-го раунда Евролиги

Джейлен Хорд признан MVP 18-го раунда Евролиги.

Форвард «Маккаби Тель-Авив» помог израильской команде одержать победу над «Жальгирисом» (95:78) и завоевал свою первую награду MVP раунда в карьере.

Хорд набрал 23 очка, реализовав 6 из 10 двухочковых, 1 из 1 трехочковых и 8 из 8 штрафных, а также сделал 5 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и не совершил ни одной потери.

25-летний игрок проводит свой первый сезон в Евролиге.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
logoTurkish Airlines EuroLeague
Джейлен Хорд
logoМаккаби Тель-Авив
logoЖальгирис
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