Джейлен Хорд – MVP 18-го раунда Евролиги

Джейлен Хорд признан MVP 18-го раунда Евролиги.

Форвард «Маккаби Тель-Авив » помог израильской команде одержать победу над «Жальгирисом » (95:78) и завоевал свою первую награду MVP раунда в карьере.

Хорд набрал 23 очка, реализовав 6 из 10 двухочковых, 1 из 1 трехочковых и 8 из 8 штрафных, а также сделал 5 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и не совершил ни одной потери.

25-летний игрок проводит свой первый сезон в Евролиге .