«Панатинаикос» близок к 3-летнему продлению контракта с Матиасом Лессором

«Панатинаикос» хочет надолго сохранить ключевого игрока.

Греческий гранд близок к 3-летнему продлению контракта с центровым Матиасом Лессором (29 лет, 206 см).

Француз недавно перенес операцию по поводу перелома малоберцовой кости. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В греческой лиге Лесор набирает 9,9 очка и 4,4 подбора за игру.