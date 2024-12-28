«Панатинаикос» близок к 3-летнему продлению контракта с Матиасом Лессором
«Панатинаикос» хочет надолго сохранить ключевого игрока.
Греческий гранд близок к 3-летнему продлению контракта с центровым Матиасом Лессором (29 лет, 206 см).
Француз недавно перенес операцию по поводу перелома малоберцовой кости. Его контракт рассчитан до 2025 года.
В греческой лиге Лесор набирает 9,9 очка и 4,4 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SDNA
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