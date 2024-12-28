«Где мистер Марчюленис?» Сербский журналист допустил оплошность на пресс-конференции, задавая вопрос о Ясикявичюсе
Сербский журналист перепутал Ясикявичюса с Марчюленисом.
Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс был удален во время матча Евролиги с «Партизаном» (81:90). В связи с этим специалист не мог присутствовать на послематчевой пресс-конференции.
Вместо Ясикявичюса к прессе вышел ассистент Томас Масюлис. В этот момент произошел конфуз. Сербский журналист спросил: «Почему мистер Марчюленис не пришел на пресс-конференцию?»
«Марчюленис не здесь. Ему сложно оказаться здесь», – ответил Масюлис с улыбкой.
Серб перепутал литовскую легенду Шарунаса Марчюлениса с Ясикявичюсом.
Репортер извинился, а Масюлис пояснил, что Ясикявичюс не может присутствовать в зале по правилам Евролиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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