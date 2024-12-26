Виктор Вембаньяма (42+18) и Микэл Бриджес (41) устроили дуэль в рождественском матче Dunk the Halls
Виктор Вембаньяма и Микэл Бриджес стали главными героями анимированного матча.
Праздничная встреча «Никс» и «Сперс» транслировалась Disney в анимационном виде в рамках события Dunk the Halls.
Игра завершилась в пользу «Нью-Йорка» со счетом 117:114.
Форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал 42 очка, реализовав 16 из 31 с игры, 6 из 16 из-за дуги и 4 из 4 с линии, а также сделал 18 подборов, 4 передачи, 4 блок-шота, 1 перехват и 4 потери за 40,5 минуты на паркете.
В активе защитника «Никс» Микэла Бриджеса 41 очко при 17 из 25 с игры и 6 из 9 из-за дуги, 4 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота и 0 потерь.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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