Виктор Вембаньяма реализовал 200 трехочковых за карьеру быстрее, чем Стеф Карри, Джеймс Харден и Рэй Аллен

На счету Виктора Вембаньямы 201 точный бросок из-за дуги за карьеру.

Форварду «Сан-Антонио » понадобилось 94 матча, чтобы преодолеть планку в 200 реализованных трехочковых бросков. Этот показатель стал 15-м в истории НБА . Вембаньяма опередил тройку лидеров по общему количеству трехочковых – Стефа Карри , Джеймса Хардена и Рэя Аллена – по скорости этого достижения.