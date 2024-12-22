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Виктор Вембаньяма реализовал 200 трехочковых за карьеру быстрее, чем Стеф Карри, Джеймс Харден и Рэй Аллен

На счету Виктора Вембаньямы 201 точный бросок из-за дуги за карьеру.

Форварду «Сан-Антонио» понадобилось 94 матча, чтобы преодолеть планку в 200 реализованных трехочковых бросков. Этот показатель стал 15-м в истории НБА. Вембаньяма опередил тройку лидеров по общему количеству трехочковых – Стефа Карри, Джеймса Хардена и Рэя Аллена – по скорости этого достижения.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Джордана Ховестина, PR «Сан-Антонио»
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