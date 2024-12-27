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Шарунас Ясикявичюс о переносе матча с «Парижем»: «Евролига открыла ящик Пандоры. Много странных решений за последний год»

Шарунас Ясикявичюс не одобрил перенос игры Евролиги.

Матч «Париж» – «Фенербахче» не состоялся из-за вирусного заболевания игроков принимающей стороны. Турецкая команда и ее болельщики вынуждены были вернуться домой.

«Не думаю, что это было хорошее решение со стороны Евролиги. Мне жаль игроков «Парижа». Они должны думать о себе, но у всех есть проблемы.

Честно говоря, лига открыла ящик Пандоры. Этот перенос шокировал меня, но за последний год лигой было принято много странных решений, так что не будем углубляться.

«Париж» не единственная команда с проблемами. Я мог бы рассказать о наших, но не хочу ныть», – заключил главный тренер «Фенербахче».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportklub
logoФенербахче
logoШарунас Ясикявичюс
logoПариж
logoTurkish Airlines EuroLeague
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