Шарунас Ясикявичюс о переносе матча с «Парижем»: «Евролига открыла ящик Пандоры. Много странных решений за последний год»
Шарунас Ясикявичюс не одобрил перенос игры Евролиги.
Матч «Париж» – «Фенербахче» не состоялся из-за вирусного заболевания игроков принимающей стороны. Турецкая команда и ее болельщики вынуждены были вернуться домой.
«Не думаю, что это было хорошее решение со стороны Евролиги. Мне жаль игроков «Парижа». Они должны думать о себе, но у всех есть проблемы.
Честно говоря, лига открыла ящик Пандоры. Этот перенос шокировал меня, но за последний год лигой было принято много странных решений, так что не будем углубляться.
«Париж» не единственная команда с проблемами. Я мог бы рассказать о наших, но не хочу ныть», – заключил главный тренер «Фенербахче».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportklub
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем