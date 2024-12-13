Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Монако»: «Нельзя давать сопернику набирать 99 очков у нас дома»

Шарунас Ясикявичюс был разозлен 30-очковым поражением в Евролиге.

«Фенербахче » уступил «Монако » 69:99 на домашней арене.

«Единственное, что могу сказать, наша защита была ужасной. В третьей четверти (16:29) они реализовали сложные броски, но давать сопернику набирать 99 на домашней площадке недопустимо.

У нас были два тренировочных дня, мы немного изменили свою оборону, но не вложили достаточно усилий.

Наши показатели в первых четвертях домашних матчей демонстрируют какие-то психологические проблемы. Мы обсуждали это с тренерами и другим персоналом. Единственная теория в том, что мы выходим покрасоваться перед фанатами, а в гостях более нацелены на тяжелое противостояние.

У нас нет оправданий, нам нужно срочно понять, что не так, где корень проблемы. Мы не можем недооценивать объективные трудности, но в первую очередь необходимо показать характер и не сдаваться», – заявил главный тренер турецкой команды.

«Фенербахче» занимает 4-е место в европейском турнире с результатом 10-5.