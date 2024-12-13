Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Монако»: «Нельзя давать сопернику набирать 99 очков у нас дома»
«Фенербахче» уступил «Монако» 69:99 на домашней арене.
«Единственное, что могу сказать, наша защита была ужасной. В третьей четверти (16:29) они реализовали сложные броски, но давать сопернику набирать 99 на домашней площадке недопустимо.
У нас были два тренировочных дня, мы немного изменили свою оборону, но не вложили достаточно усилий.
Наши показатели в первых четвертях домашних матчей демонстрируют какие-то психологические проблемы. Мы обсуждали это с тренерами и другим персоналом. Единственная теория в том, что мы выходим покрасоваться перед фанатами, а в гостях более нацелены на тяжелое противостояние.
У нас нет оправданий, нам нужно срочно понять, что не так, где корень проблемы. Мы не можем недооценивать объективные трудности, но в первую очередь необходимо показать характер и не сдаваться», – заявил главный тренер турецкой команды.
«Фенербахче» занимает 4-е место в европейском турнире с результатом 10-5.
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