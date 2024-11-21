Шарунас Ясикявичюс: «Игроки перестали меня слушать и показали свой лучший баскетбол»
«Фенербахче» смог переломить ход встречи с «Виртусом» (86:82).
Турецкий клуб, лидирующий в Евролиге с результатом 9-2, проигрывал по ходу второй половины матча с итальянской командой, но смог вырвать победу в концовке.
«Не знаю, что сказать в этом интервью. В четвертой четверти игроки перестали меня слушать и показали свой лучший баскетбол. Это мой вывод из этого матча.
Мы хотели вернуть свой боевой дух в заключительной четверти, стали действовать немного лучше. Пытались сократить разрыв в счете. Впрочем, мне стоит перестать говорить, потому что я, видимо, ничего не понимаю в баскетболе», – улыбаясь признался главный тренер Шарунас Ясикявичюс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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