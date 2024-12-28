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«Город заслужил владельцев, которые уважают правду и хорошую работу». Джордж Карл раскритиковал «Кингз» за увольнение Майка Брауна

Джордж Карл раскритиковал «Сакраменто» за увольнение Майка Брауна.

«Сакраменто» – это такие «Грин-Бэй Пэкерс» (клуб НФЛ – прим. Спортс) от НБА. Город заслуживает владельцев, которые уважают роли и обязанности, правду, преданность и хорошую тренерскую работу», – написал известный тренер в соцсетях.

«Кингз» решили расстаться с Брауном после серии из пяти поражений.

Браун пришел в клуб перед сезоном-22/23 и вывел «Сакраменто» в плей-офф впервые с 2006 года, получив награду «Тренер года». Этим летом он подписал новое соглашение (30 млн на 3 года).  

Показатели Брауна в «Кингз» – 107 побед и 88 поражений.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джорджа Карла
logoДжордж Карл
Вивек Ранадиве
logoМайк Браун
logoНБА
logoСакраменто
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