Джа Морэнт пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы
Джа Морэнт не сыграет в ближайшем матче из-за травмы.
«Гризлис» исключили участие звездного разыгрывающего в пятничной встрече с «Уизардс» из-за болей в бедре.
Морэнт отыграл лишь 24 минуты в победном матче с «Лейкерс» в среду, покинув площадку в третьей четверти из-за проблем с мышцей задней поверхности бедра правой ноги.
В 8 матчах нового сезона Джа набирает 20,6 очка, 5,0 подбора и 9,1 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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