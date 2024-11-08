Джа Морэнт пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы

Джа Морэнт не сыграет в ближайшем матче из-за травмы.

«Гризлис» исключили участие звездного разыгрывающего в пятничной встрече с «Уизардс» из-за болей в бедре.

Морэнт отыграл лишь 24 минуты в победном матче с «Лейкерс» в среду, покинув площадку в третьей четверти из-за проблем с мышцей задней поверхности бедра правой ноги.

В 8 матчах нового сезона Джа набирает 20,6 очка, 5,0 подбора и 9,1 передачи в среднем за игру.