Джа Морэнт пропустит матч против «Атланты» из-за боли в пояснице

Джа Морэнт не поможет «Мемфису» в сегодняшнем матче с «Атлантой».

Звездный разыгрывающий «Гризлис» пропустит встречу из-за боли в пояснице, сообщает пресс-служба клуба. Скотти Пиппен-младший, вероятно, займет место Морэнта в стартовой пятерке. «Мемфис » занимает второе место на Западе с результатом 19-9.