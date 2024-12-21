Джа Морэнт пропустит матч против «Атланты» из-за боли в пояснице
Джа Морэнт не поможет «Мемфису» в сегодняшнем матче с «Атлантой».
Звездный разыгрывающий «Гризлис» пропустит встречу из-за боли в пояснице, сообщает пресс-служба клуба.
Скотти Пиппен-младший, вероятно, займет место Морэнта в стартовой пятерке.
«Мемфис» занимает второе место на Западе с результатом 19-9.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем