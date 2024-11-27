Энтони Дэвис вылетел за пределы площадки после толчка Нуркича. Вернувшись в игру, он сразу же забил сверху
Энтони Дэвис попал в курьезную ситуацию.
Форвард «Лейкерс» во время матча с «Финиксом» вылетел за пределы площадки после толчка Юсуфа Нуркича.
После возвращения в игру Дэвис получил мяч в выгодном положении и сразу же забил сверху без сопротивления.
«Лейкерс» уступили 100:127.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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