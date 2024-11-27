Энтони Дэвис вылетел за пределы площадки после толчка Нуркича. Вернувшись в игру, он сразу же забил сверху

Энтони Дэвис попал в курьезную ситуацию.

Форвард «Лейкерс» во время матча с «Финиксом » вылетел за пределы площадки после толчка Юсуфа Нуркича .

После возвращения в игру Дэвис получил мяч в выгодном положении и сразу же забил сверху без сопротивления.

«Лейкерс » уступили 100:127.