Дюрэнт отчитал Нуркича в паузе игры: «У нас тут чертова команда! Пасуй чертов мяч!»
Кевин Дюрэнт поговорил с Юсуфом Нуркичем в паузе игры.
Звездный форвард «Финикса» выразил недовольство тем, что центровой во время матча с «Далласом» проигнорировал открытого одноклубника.
«Эй! У нас тут чертова команда! Пасуй чертов мяч Ройсу! Он один стоит.
И еще, тебе что-то не понравилось и ты получаешь технарь. Ну что такое? Ты не должен реагировать на это дерьмо», – произнес Дюрэнт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: LegendZ
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