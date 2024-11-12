Дюрэнт отчитал Нуркича в паузе игры: «У нас тут чертова команда! Пасуй чертов мяч!»

Кевин Дюрэнт поговорил с Юсуфом Нуркичем в паузе игры.

Звездный форвард «Финикса » выразил недовольство тем, что центровой во время матча с «Далласом» проигнорировал открытого одноклубника.

«Эй! У нас тут чертова команда! Пасуй чертов мяч Ройсу ! Он один стоит.

И еще, тебе что-то не понравилось и ты получаешь технарь. Ну что такое? Ты не должен реагировать на это дерьмо», – произнес Дюрэнт .