  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Попаду в следующий раз». Наджи Маршалл поблагодарил за доверенный ему решающий бросок в матче с «Ютой»
Видео
0

«Попаду в следующий раз». Наджи Маршалл поблагодарил за доверенный ему решающий бросок в матче с «Ютой»

Промах Наджи Маршалла принес «Юте» победу над «Далласом» (115:113).

26-летний форвард бросал на победу из угла после передачи Луки Дончича в последнем владении.

«Это многое для меня значит. Лучший игрок, он дал мне уверенность в себе, чтобы осуществить этот бросок. Я попаду в следующий раз. Иногда такое случается. Великолепный пас. Нужно просто попадать такое», – прокомментировал попытку Маршалл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Гранта Афсета
logoДаллас
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoЮта
logoЛука Дончич
logoНаджи Маршалл
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
😴Дончич проспал решающую атаку «Юты» – данк из-под щита!
10сегодня, 10:30
Лука Дончич взял на себя вину за провал в защите в решающем владении матча с «Джаз»
13сегодня, 06:14Видео
Джейден Харди, Джордан Кларксон и Джон Коллинз – в подборке лучших моментов матча «Юта» – «Даллас»
сегодня, 05:59Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Жальгирис» – «Фенербахче», «Виртус» примет «Панатинаикос» и другие матчи
42 минуты назад
Шэннон Шарп: «Яннис – не Энтони Дэвис, у него нет стабильного броска»
8сегодня, 11:45
Луол Денг: «Номер Деррика Роуза должен быть выведен «Буллс» из обращения как можно скорее»
11сегодня, 11:17
Яннис Адетокумбо раскритиковал Айзейю Стюарта за грубый фол: «Опасная игра. Небаскетбольный момент»
8сегодня, 10:24Видео
Ник Янг: «Когда Расс делает трипл-дабл, то это игра на статистику, когда Йокич – он MVP»
27сегодня, 09:57
Ник Янг объяснил, почему не побил Д’Анджело Расселла: «У меня не было возможности»
3сегодня, 09:15
Ковингтон, Бэйтс-Диоп и Камински сыграют за сборную США в квалификации Кубка Америки
сегодня, 08:56
НБА и Warner Bros. Discovery ведут переговоры об урегулировании спора в связи с разрывом ТВ-контракта
сегодня, 08:45
Рассмотрение дела о разводе между Анной Седоковой и Янисом Тиммой начнется 22 ноября
9сегодня, 07:52
«Бакс» надеются, что Крис Миддлтон в ближайшие недели приступит к играм 5 на 5
2сегодня, 07:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Даллас» проиграл 4 матча подряд со средней разницей в 2 очка
10 минут назад
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» против «Нантера»
41 минуту назад
ACB. «Валенсия» сыграет с «Сарагосой»
41 минуту назад
Адриатическая лига. «Игокеа» – «Цибона», «Сплит» примет «Студентски центар»
43 минуты назад
Энтони Дэвис и Руи Хатимура могут пропустить матч против «Сан-Антонио»
146 минут назад
Форвард «Милана» Джош Нибо пропустит еще 3-4 недели
сегодня, 12:18
Стэнли Джонсон опроверг слухи о желании покинуть «Анадолу Эфес»: «Меня все устраивает»
сегодня, 10:59
«Худшее из того, что мы делаем». Агент Джимми Батлера считает, что двусторонние контракты вредят НБА
3сегодня, 09:30
Боян Богданович должен вернуться в состав «Бруклина» в декабре
сегодня, 08:34
Сергей Елевич: «У Кайла Хайнса большое будущее в тренерском деле»
1сегодня, 08:23