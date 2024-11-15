«Попаду в следующий раз». Наджи Маршалл поблагодарил за доверенный ему решающий бросок в матче с «Ютой»

Промах Наджи Маршалла принес «Юте» победу над «Далласом» (115:113).

26-летний форвард бросал на победу из угла после передачи Луки Дончича в последнем владении.

«Это многое для меня значит. Лучший игрок, он дал мне уверенность в себе, чтобы осуществить этот бросок. Я попаду в следующий раз. Иногда такое случается. Великолепный пас. Нужно просто попадать такое», – прокомментировал попытку Маршалл.