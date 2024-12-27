Кэмерон Джонсон: «Перестройка может стать смертельной для чьей-то карьеры. Мы всегда хотим побеждать»
«Если мы говорим о перестройке, о команде, которая пытается пересобрать свой состав, этот процесс может стать смертельным для карьеры ряда баскетболистов. 9-10 игрок такого коллектива никогда больше не получит ни минуты в НБА. Это происходит постоянно. Парни теряют возможность пробиться в лигу.
С позиции игроков, мы никогда не хотим сдаваться и проигрывать. Во-первых, проигрывать – это отстой, мы терпеть этого не можем. Во-вторых, наш жизненный успех поставлен на карту.
Так что очень тяжело смириться с ситуацией, когда ты знаешь, что победы не являются для клуба приоритетом.
Мы всегда хотим соревноваться. Отсутствие этого негативно влияет и беспокоит нас на самом глубинном уровне», – заключил форвард «Нетс».
«Бруклин» проиграл 7 из 10 последних матчей.
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