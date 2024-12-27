  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кэмерон Джонсон: «Перестройка может стать смертельной для чьей-то карьеры. Мы всегда хотим побеждать»
0

Кэмерон Джонсон: «Перестройка может стать смертельной для чьей-то карьеры. Мы всегда хотим побеждать»

Кэмерон Джонсон рассказал об игре за перестраивающуюся команду.

«Если мы говорим о перестройке, о команде, которая пытается пересобрать свой состав, этот процесс может стать смертельным для карьеры ряда баскетболистов. 9-10 игрок такого коллектива никогда больше не получит ни минуты в НБА. Это происходит постоянно. Парни теряют возможность пробиться в лигу.

С позиции игроков, мы никогда не хотим сдаваться и проигрывать. Во-первых, проигрывать – это отстой, мы терпеть этого не можем. Во-вторых, наш жизненный успех поставлен на карту.

Так что очень тяжело смириться с ситуацией, когда ты знаешь, что победы не являются для клуба приоритетом.

Мы всегда хотим соревноваться. Отсутствие этого негативно влияет и беспокоит нас на самом глубинном уровне», – заключил форвард «Нетс».

«Бруклин» проиграл 7 из 10 последних матчей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Young Man and The Three
logoБруклин
logoНБА
logoКэмерон Джонсон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кэмерон Джонсон: «Успех команды зависит от вовлеченности и гордости игроков»
сегодня, 16:40
«Сакраменто» всерьез претендует на Кэма Джонсона и Дориана Финни-Смита
924 декабря, 20:27
«Намерения были верными, но исполнение подкачало». Жорди Фернандес прокомментировал розыгрыш мяча в исполнении Кэмерона Джонсона
123 декабря, 14:34
Рекомендуем
Главные новости
Кевин Дюрэнт: «Болельщиков настраивают интересоваться только обменами, скандалами и плей-офф»
5 минут назад
Джейлен Уильямс: «Нельзя будет нас игнорировать, когда мы победим в чемпионате. Но НБА хорошо бы перестать уже сейчас»
121 минуту назад
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла курское «Динамо»
37 минут назад
НБА. «Финикс» встретится с «Далласом», «Клипперс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи
46 минут назад
Кэмерон Джонсон: «Успех команды зависит от вовлеченности и гордости игроков»
сегодня, 16:40
Тим Макмэн: «Если Де’Аарон Фокс попросит обмен, главными вариантами станут «Сан-Антонио» и «Хьюстон»
3сегодня, 16:25
Брайан Скалабрини: «Вембаньяма уже чаще влияет на владения, чем Никола Йокич»
7сегодня, 15:59
«Шедевр». Марк Дэйгнолт описал игру Шэя Гилджес-Александера против «Индианы»
1сегодня, 15:45
«Гонка за MVP». Йокич, Адетокумбо, Гилджес-Александер остаются в лидерах, Вембаньяма – на пороге Топ-5
10сегодня, 15:32
Евролига. «Бавария» – «Панатинаикос», «Баскония» встретится с «Парижем» и другие матчи
2сегодня, 15:22
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» – «Форса Льейда», «Гран-Канария» против «Валенсии»
сегодня, 15:22
Чемпионат Франции. «Шоле» – «Ле-Ман», «Бурк» встретится с «Сен-Кантеном» и другие матчи
сегодня, 15:22
Адриатическая лига. «Сплит» – «Морнар Бар», «Цибона» сыграет с «Борацем»
сегодня, 15:21
«Промитеас» подписал Джордана Дэвиса и Сотириса Икономопулоса
сегодня, 13:59Фото
Светислав Пешич заявил, что слова о выборе сербской сборной Андреем Стояковичем относились к Тристану Вукчевичу
сегодня, 13:44
Макколлум, Радзявичюс, Сельяс, Олстон и Камагате – в символической пятерке группового этапа Лиги чемпионов
сегодня, 13:06Фото
Лука Шаманич близок к переходу в «Басконию»
сегодня, 11:52
Трэй Янг о камбэке в матче с «Буллс»: «У «Чикаго» вообще все залетало, так что была мысль, что все еще можно поменять»
4сегодня, 10:15
Паскаль Сиакам о проблемах «Пэйсерс» на подборе: «Этим должна заниматься вся пятерка, а не только Тернер при моей помощи»
сегодня, 08:49
Оби Топпин получил травму голеностопа в матче с «Оклахомой»
сегодня, 05:06
Рекомендуем