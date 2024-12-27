Кэмерон Джонсон: «Успех команды зависит от вовлеченности и гордости игроков»

Кэмерон Джонсон порассуждал о командной культуре и обменах.

«Из моего ограниченного опыта могу сказать, что успех команды во многом базируется на вовлеченности и гордости баскетболистов за то, чем они занимаются. Лучший момент для достижения результатов приходит тогда, когда эти компоненты находятся на максимуме.

В этот момент приходит чувство локтя, все начинает работать, находится взаимодействие. Команда начинает показывать свой лучший баскетбол. Есть очень много вещей на профессиональном уровне, которые влияют на эти ощущения. И одна из главных – неопределенность в будущем. Своем и одноклубников.

Любая тень этой неуверенности становится преградой, которую команде сложно преодолеть. А на уровне лиге нет права на ошибку. Небольшой недостаток коммуникации или доверия. Недостаток интереса от любого игрока состава – и команда будет наказана, учитывая уровнь соревновательности», – рассказал форвард «Бруклина» о влиянии трансферных окон на результаты команд.