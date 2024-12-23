«Намерения были верными, но исполнение подкачало». Жорди Фернандес прокомментировал розыгрыш мяча в исполнении Кэмерона Джонсона

Кэмерон Джонсон получил мяч в руки в новой ротации «Нетс».

Команда лишилась Денниса Шредера , который перебрался в «Голден Стэйт», защитник Кэм Томас не играет с ноября из-за травмы.

В последнем матче с «Ютой» форвард столкнулся с постоянными сдваиваниями, начиная с середины площадки.

«Они здорово исполняли этот элемент, но 6 потерь на 5 передач – это все равно плохой показатель для Джонсона .

У него были правильные намерения, но исполнение подкачало.

Он теоретически знал, что ему нужно делать, но никогда раньше особо не сталкивался с такой ролью и позицией на площадке. Когда подобное проделывали с Кэмом Томасом, мы чисто выходили из подобных ситуаций. Но когда ты начинаешь постоянно терять мяч, все становится только хуже. Во второй половине он действовал лучше, но нам пришлось заплатить за потери.

Наши парни должны понимать, как растягивать пространство против сдваиваний, особенно в середине. Если они не знают этого, это моя вина», – заключил главный тренер команды Жорди Фернандес .

«Бруклин » уступил «Юте» со счетом 94:105.