Тим Макмэн: «Если Де’Аарон Фокс попросит обмен, главными вариантами станут «Сан-Антонио» и «Хьюстон»

Тим Макмэн прокомментировал слухи об обмене Де’Аарона Фокса.

«Фокс находится на другом уровне по сравнению с Трэем Янгом в плане защиты. Он больше, атлетичнее.

Может быть, он не входит в элиту, но является атакующим двигателем уровня Матча всех звезд. Будет очень интересно смотреться с Виктором Вембаньямой в «Сперс». И очень хорошо подходит «Рокетс». Он родом из Хьюстона . Команде нужен двигатель в атаке.

Если поставить Фокса в элитный защитный коллектив с недостатком созидания, это будет отличной комбинацией.

Так что если Фокс попросит обмен, нужно будет следить за «Сан-Антонио » и «Хьюстоном». Были слухи о «Лейкерс », но их сложно отделить от вымысла, основанного на представляющем его агенстве Klutch. Еще говорили о «Майами», учитывая его личные отношения с Бэмом Адебайо», – прокомментировал ситуацию репортер ESPN Тим Макмэн.