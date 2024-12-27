Тим Макмэн: «Если Де’Аарон Фокс попросит обмен, главными вариантами станут «Сан-Антонио» и «Хьюстон»
«Фокс находится на другом уровне по сравнению с Трэем Янгом в плане защиты. Он больше, атлетичнее.
Может быть, он не входит в элиту, но является атакующим двигателем уровня Матча всех звезд. Будет очень интересно смотреться с Виктором Вембаньямой в «Сперс». И очень хорошо подходит «Рокетс». Он родом из Хьюстона. Команде нужен двигатель в атаке.
Если поставить Фокса в элитный защитный коллектив с недостатком созидания, это будет отличной комбинацией.
Так что если Фокс попросит обмен, нужно будет следить за «Сан-Антонио» и «Хьюстоном». Были слухи о «Лейкерс», но их сложно отделить от вымысла, основанного на представляющем его агенстве Klutch. Еще говорили о «Майами», учитывая его личные отношения с Бэмом Адебайо», – прокомментировал ситуацию репортер ESPN Тим Макмэн.
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