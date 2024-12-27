Тим Макмэн: «Гарантированные 52 миллиона по текущему контракту могут стать очень привлекательными для Джимми Батлера этим летом»
Тим Макмэн прокомментировал намерения Джимми Батлера.
«Как бы четко нам не заявляли, что Джимми Батлер планирует отказаться от последнего года по контракту, это не является формальным обязательством.
Давайте посмотрим, как все будет складываться, потому что гарантированные 52 миллиона на следующий год могут стать весьма привлекательными для него этим летом», – заключил репортер ESPN.
«Слова о неготовности к обмену со стороны «Хит» тоже не имеют юридической силы», – добавил Брайан Уиндхорст.
Возможный обмен форварда «Майами» является предметом активного обсуждения в медиа на фоне разногласий игрока с руководством.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Dru, подкаст Брайана Уиндхорста
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