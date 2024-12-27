  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джимми Батлер разочаровался в «Хит», когда клуб не стал предлагать ему продление контракта на 113 млн долларов (Бэрри Джексон)
6

Джимми Батлер разочаровался в «Хит», когда клуб не стал предлагать ему продление контракта на 113 млн долларов (Бэрри Джексон)

Названа одна из основных причин недовольства Джимми Батлера «Майами».

«По данным многочисленных источников, Батлер был разочарован «Хит» в первую очередь потому, что прошлым летом клуб не стал предлагать ему двухлетний контракт на сумму 113 миллионов долларов, который действовал бы до 2027 года.

Батлер был открыт для подписания такой сделки в самом начале переговоров, но его настрой изменился, когда «Хит» не предложили продление немедленно», – пишет инсайдер The Miami Herald Бэрри Джексон.

Батлер заработает 49 миллионов долларов за этот сезон, также в его контракте есть опция на сезон-2025/26 стоимостью 52 миллиона. Ожидается, что он ей воспользуется.

Джимми фигурирует в слухах про возможный обмен. Президент «Хит» Пэт Райли заявил, что не собирается проводить такую сделку.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Miami Herald
logoМайами
logoДжимми Батлер
logoПэт Райли
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пэт Райли: «Мы не обмениваем Джимми Батлера»
12вчера, 18:52
Джимми Батлер был застигнут врасплох, когда Пэт Райли публично сказал ему заткнуться
1925 декабря, 18:10
Джимми Батлер был недоволен тем, что «Майами» не продлил его контракт
725 декабря, 17:21
«Майами» хочет получить за Джимми Батлера игроков, а не драфт-пики
1014 декабря, 13:45
Рекомендуем
Главные новости
Ухов, Мартин, Найт, Кливленд и Сэндерс – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
15 минут назад
«Атланта» вырвала победу у «Чикаго». «Хоукс» организовали рывок 23:2 и набрали 50 очков в 4-й четверти
349 минут назад
«Сакраменто» упустил победу в матче с «Детройтом», потерпев 5-е поражение подряд. Это худшая серия при Майке Брауне
6сегодня, 08:32
Джейден Айви набрал 4 очка в одной атаке за 3 секунды до сирены при «-3». «Пистонс» вырвали победу у «Кингз» – 114:113
2сегодня, 08:26Видео
Скут Хендерсон исполнил победный бросок за 0,1 секунды до сирены в матче с «Ютой»
5сегодня, 08:11Видео
Серхио Юль сравнялся с Кайлом Хайнсом по количеству матчей в Евролиге. Они делят 1-е место в истории турнира
сегодня, 07:59
«Мемфис» проявляет интерес к Дориану Финни-Смиту
1сегодня, 07:51
Премьер-лига. Женщины. «Ника» примет курское «Динамо»
сегодня, 07:45
Чонси Биллапс берет короткий отпуск из-за смерти бабушки. Он пропустил матч с «Джаз» и будет отсутствовать на игре с «Мэвз»
сегодня, 07:16
«Финикс» хочет заполучить Николу Вучевича. Клубу придется отдать Нуркича и драфт-компенсацию
8сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Паскаль Сиакам о проблемах «Пэйсерс» на подборе: «Этим должна заниматься вся пятерка, а не только Тернер при моей помощи»
сегодня, 08:49
Оби Топпин получил травму голеностопа в матче с «Оклахомой»
сегодня, 05:06
Чемпионат Франции. «Страсбур» проиграл «Нантеру»
вчера, 21:02
Еврокубок. «Ульм» одержал победу над «Бешикташем»
вчера, 20:15
«Майами» подпишет двусторонний контракт с Айзейей Стивенсом
вчера, 14:39
Валерий Лиходей продолжит карьеру в грозненском «Динамо»
вчера, 14:10
Филипп Гафуров перейдет из ЦСКА-2 в медиакоманду HOOPS
3вчера, 13:28
Эл Джей Фигероа продолжит карьеру в «Арисе»
вчера, 11:30
Гашпер Окорн сменил Заре Марковски на посту главного тренера «Пистои»
вчера, 11:15
Нассир Литтл вызывает интерес у клубов НБА
вчера, 09:15
Рекомендуем