Джимми Батлер разочаровался в «Хит», когда клуб не стал предлагать ему продление контракта на 113 млн долларов (Бэрри Джексон)
Названа одна из основных причин недовольства Джимми Батлера «Майами».
«По данным многочисленных источников, Батлер был разочарован «Хит» в первую очередь потому, что прошлым летом клуб не стал предлагать ему двухлетний контракт на сумму 113 миллионов долларов, который действовал бы до 2027 года.
Батлер был открыт для подписания такой сделки в самом начале переговоров, но его настрой изменился, когда «Хит» не предложили продление немедленно», – пишет инсайдер The Miami Herald Бэрри Джексон.
Батлер заработает 49 миллионов долларов за этот сезон, также в его контракте есть опция на сезон-2025/26 стоимостью 52 миллиона. Ожидается, что он ей воспользуется.
Джимми фигурирует в слухах про возможный обмен. Президент «Хит» Пэт Райли заявил, что не собирается проводить такую сделку.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Miami Herald
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