«Майами» хочет получить за Джимми Батлера игроков, а не драфт-пики
«Майами» предпочитает получить за Джимми Батлера игроков, а не драфт-пики.
Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Олдридж.
«Если в результате обмена Батлера «Майами» получит взамен игроков, которые увеличат шансы команды на чемпионство, «Хит» пойдет на сделку. Это означает, что «Майами» больше интересуют игроки, а не куча будущих пиков. Пэт Райли не занимается перестройками. Плюс, в марте ему исполнится 80 лет», – пишет Олдридж.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем