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«Майами» хочет получить за Джимми Батлера игроков, а не драфт-пики

«Майами» предпочитает получить за Джимми Батлера игроков, а не драфт-пики.

Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Олдридж.

«Если в результате обмена Батлера «Майами» получит взамен игроков, которые увеличат шансы команды на чемпионство, «Хит» пойдет на сделку. Это означает, что «Майами» больше интересуют игроки, а не куча будущих пиков. Пэт Райли не занимается перестройками. Плюс, в марте ему исполнится 80 лет», – пишет Олдридж.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoПэт Райли
logoМайами
возможные переходы
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