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Дарко Раякович разозлился на судей и получил два технических. Его пришлось сдерживать нескольким игрокам

Дарко Раякович заработал удаление за гневную реакцию.

Главный тренер «Торонто» разозлился на судей во время матча с «Мемфисом» и быстро получил два технических.

Специалиста пришлось сдерживать нескольким игрокам «Рэпторс».

Канадцы уступили, пропустив 155 очков – худший показатель сезона НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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