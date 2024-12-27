Дарко Раякович разозлился на судей и получил два технических. Его пришлось сдерживать нескольким игрокам
Дарко Раякович заработал удаление за гневную реакцию.
Главный тренер «Торонто» разозлился на судей во время матча с «Мемфисом» и быстро получил два технических.
Специалиста пришлось сдерживать нескольким игрокам «Рэпторс».
Канадцы уступили, пропустив 155 очков – худший показатель сезона НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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