Дарко Раякович разозлился на судей и получил два технических. Его пришлось сдерживать нескольким игрокам

Дарко Раякович заработал удаление за гневную реакцию.

Главный тренер «Торонто » разозлился на судей во время матча с «Мемфисом » и быстро получил два технических.

Специалиста пришлось сдерживать нескольким игрокам «Рэпторс».

Канадцы уступили, пропустив 155 очков – худший показатель сезона НБА .