Ник Клэкстон был удален за то, что бросил мяч на трибуну
Ник Клэкстон заработал удаление в матче с «Торонто».
Бигмен «Бруклина» после фола Келли Олиника во второй четверти швырнул мяч на трибуну.
«Нетс» победили 101:94 в гостях, вышедший в старте Клэкстон набрал 7 очков и 5 подборов за 11 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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