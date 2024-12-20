Ник Клэкстон был удален за то, что бросил мяч на трибуну

Ник Клэкстон заработал удаление в матче с «Торонто».

Бигмен «Бруклина » после фола Келли Олиника во второй четверти швырнул мяч на трибуну.

«Нетс» победили 101:94 в гостях, вышедший в старте Клэкстон набрал 7 очков и 5 подборов за 11 минут.