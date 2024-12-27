«Мемфис» набрал 155 очков в матче с «Торонто». Это рекорд клуба и лучший результат сезона НБА
«Мемфис» установил клубный рекорд результативности.
Набрав 155 очков в победном матче с «Торонто» (155:126), баскетболисты из Теннесси установили новый рекорд клуба и обновили лучший результат сезона.
«Мемфис» лидирует в нынешнем розыгрыше НБА по результативности, набирая 122,7 очка за игру.
78 очков по итогам первых двух четвертей – лучший результат за половину в сезоне НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем