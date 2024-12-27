Видео
1

«Мемфис» набрал 155 очков в матче с «Торонто». Это рекорд клуба и лучший результат сезона НБА

«Мемфис» установил клубный рекорд результативности.

Набрав 155 очков в победном матче с «Торонто» (155:126), баскетболисты из Теннесси установили новый рекорд клуба и обновили лучший результат сезона.

«Мемфис» лидирует в нынешнем розыгрыше НБА по результативности, набирая 122,7 очка за игру.

78 очков по итогам первых двух четвертей – лучший результат за половину в сезоне НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoНБА
logoМемфис
logoБаскетбол - видео
logoТоронто
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джордан Пул и Джи Джи Джексон – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
51 марта, 08:05Видео
Джейден Харди, О Джи Ануноби и Маркус Смарт – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
26 ноября 2023, 06:03Видео
Джарен Джексон и Прешес Ачиува – в Топ-10 моментов матчей НБА 5 февраля
6 февраля 2023, 07:03Видео
Джа Морэнт отдал рекордные в карьере 17 передач в матче с «Торонто»
430 декабря 2022, 04:28Видео
Рекомендуем
Главные новости
Этторе Мессина: «К Николе Миротичу и «Милану» относятся так, будто мы новички Евролиги»
2 минуты назад
Джордан Пул исполнил победный 3-очковый в матче с «Шарлотт»
50 минут назадВидео
Стеф Карри пропустит матч с «Клипперс», Гэри Пэйтон выбыл как минимум на одну неделю
1сегодня, 04:27
Шэй Гилджес-Александер повторил личный рекорд результативности в матче с «Индианой» – 45 очков
сегодня, 04:21Видео
НБА. «Майами» одолел «Орландо», 45+7+8 помогли «Оклахоме» победить в гостях «Индиану» и другие матчи
84сегодня, 04:13Live
Евролига. «Монако» победил «Анадолу Эфес», «Маккаби» был сильнее «Жальгириса» и другие результаты
3вчера, 21:03
Винисиус Жуниор сфотографировался с Виктором Вембаньямой
7вчера, 20:48Фото
Клэй Томпсон о Реджи Миллере: «Да здравствует величайший снайпер в истории»
9вчера, 20:38
Серхио Юль стал рекордсменом по количеству сыгранных минут в Евролиге, обойдя Вассилиса Спанулиса
вчера, 20:22
Благодаря Юки Кавамуре «Мемфис» обошел «Голден Стэйт» и «Лейкерс» по популярности в Японии
4вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Оби Топпин получил травму голеностопа в матче с «Оклахомой»
22 минуты назад
Чемпионат Франции. «Страсбур» проиграл «Нантеру»
вчера, 21:02
Еврокубок. «Ульм» одержал победу над «Бешикташем»
вчера, 20:15
«Майами» подпишет двусторонний контракт с Айзейей Стивенсом
вчера, 14:39
Валерий Лиходей продолжит карьеру в грозненском «Динамо»
вчера, 14:10
Филипп Гафуров перейдет из ЦСКА-2 в медиакоманду HOOPS
3вчера, 13:28
Эл Джей Фигероа продолжит карьеру в «Арисе»
вчера, 11:30
Гашпер Окорн сменил Заре Марковски на посту главного тренера «Пистои»
вчера, 11:15
Нассир Литтл вызывает интерес у клубов НБА
вчера, 09:15
«Монако» вывел Фуркана Коркмаза из состава команды в заявке на Евролигу
вчера, 08:15
Рекомендуем