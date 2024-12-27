«Мемфис» набрал 155 очков в матче с «Торонто». Это рекорд клуба и лучший результат сезона НБА

«Мемфис» установил клубный рекорд результативности.

Набрав 155 очков в победном матче с «Торонто » (155:126), баскетболисты из Теннесси установили новый рекорд клуба и обновили лучший результат сезона.

«Мемфис » лидирует в нынешнем розыгрыше НБА по результативности, набирая 122,7 очка за игру.

78 очков по итогам первых двух четвертей – лучший результат за половину в сезоне НБА.