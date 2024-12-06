Арбитры после матча признали, что ошибочно свистнули фол Морэнту. За реакцию на судейское решение игрок «Мемфиса» был удален
Джа Морэнт был удален в 4-й четверти матча с «Кингз» (115:110) .
Лидер «Мемфиса» эмоционально отреагировал на решение судей наказать его фолом на Демаре Дерозане.
Эмоциональная реакция стала причиной второго технического, который повлек автоматическое удаление Морэнта.
После игры арбитры пересмотрели эпизод и признали, что Джа не нарушал правила в том эпизоде.
Разыгрывающий набрал 8 очков и 7 передач при 2 из 13 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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