Чет Холмгрен и Аарон Несмит – авторы лучших моментов игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 27 октября.
Первые места в Топ-10 заняли Чет Холмгрен («Оклахома») и Аарон Несмит («Индиана»).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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