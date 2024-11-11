«Просто борьба». Дрэймонд Грин получил технический фол за удар Лу Дорта по лицу

Дрэймонд Грин получил технический фол за инцидент с Лу Дортом.

Форвард «Уорриорз» попал оппоненту из «Тандер» рукой по лицу, когда те вели борьбу без мяча.

Судьи зафиксировали нарушение у Дорта , после «челленджа» они оставили в силе принятое решение, но выписали Грину технический.

«Просто борьба. Не думаю, что он хотел ударить меня по голове. Он поднял руку, пытаясь нарисовать фол. Я схватил его. Мне кажется, он просто пытался изобразить фол... Не думаю, что он хотел сделать это намеренно», – прокомментировал эпизод Дорт.