«Просто борьба». Дрэймонд Грин получил технический фол за удар Лу Дорта по лицу
Дрэймонд Грин получил технический фол за инцидент с Лу Дортом.
Форвард «Уорриорз» попал оппоненту из «Тандер» рукой по лицу, когда те вели борьбу без мяча.
Судьи зафиксировали нарушение у Дорта, после «челленджа» они оставили в силе принятое решение, но выписали Грину технический.
«Просто борьба. Не думаю, что он хотел ударить меня по голове. Он поднял руку, пытаясь нарисовать фол. Я схватил его. Мне кажется, он просто пытался изобразить фол... Не думаю, что он хотел сделать это намеренно», – прокомментировал эпизод Дорт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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